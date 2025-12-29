Мишустин: важно, чтобы регионы сами решали, как обновлять общественный транспорт

Глава правительства РФ напомнил, что вопрос о развитии транспорта прозвучал на состоявшейся недавно прямой линии с президентом Владимиром Путиным

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава правительства РФ Михаил Мишустин указал на важность того, чтобы регионы могли сами определять необходимый для них механизм обновления общественного транспорта.

"Важно, чтобы регионы могли сами определять необходимый для них механизм обновления общественного транспорта, который больше всего соответствует интересам жителей", - указал премьер в ходе совещания со своими заместителями.

Мишустин напомнил, что вопрос о развитии общественного транспорта прозвучал на состоявшейся недавно прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства тогда подчеркивал, что работа по поддержке закупок для нужд регионов общественного транспорта продолжится.

"Это всегда рассматривалось как мера поддержки отечественного автопрома. Теперь такая помощь носит системный характер с использованием возможностей корпорации развития "ВЭБ.РФ", программ льготного лизинга, инфраструктурных кредитов и списания части задолженности региональных бюджетов при направлении освободившихся средств, в том числе и на приобретение подвижного состава, но также ряда других механизмов", - перечислил глава кабмина.

По словам Мишустина, с использованием таких мер господдержки в 2025 году в российских субъектах обновлено свыше 5 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев, а всего с 2020 года их количество уже превысило 20 тыс. "Теперь для софинансирования закупок городского транспорта регионы смогут воспользоваться субсидиями из федерального бюджета, соответствующие правила их предоставления утверждены", - резюмировал он.