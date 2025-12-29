Путин подписал закон о классификации информационных систем

Нововведения вступают в силу 1 сентября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке создания собственных информационных систем госорганами и о классификации государственных информсистем (ГИС).

Изменения внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Документ закрепляет два вида государственных информационных систем - федеральные и региональные.

При этом в законе подчеркивается, что госорганы могут создавать собственные информационные системы, которые не будут считаться государственными. Требования к порядку создания и использования таких ИС установит правительство РФ.

Также в законе указано, что операторы ГИС и информсистем госорганов должны будут взаимодействовать с системой защиты от кибератак на российские информационные ресурсы и информировать ФСБ об инцидентах, которые повлекли утечку информации.

Нововведения вступают в силу 1 сентября 2026 года.