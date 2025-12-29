В Башкирии логистические парки получили льготы по налогу на имущество

Управляющие компании логопарков и их резиденты смогут пользоваться льготами в течение 10 лет

Редакция сайта ТАСС

УФА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о логистических парках, предусматривающий льготы по налогу на имущество. Он устанавливает возможность предоставления в аренду без торгов земельных участков, сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.

"Закон призван привлечь инвестиции в проекты по созданию и развитию логистических парков. Управляющие компании логистических парков и их резиденты смогут в течение 10 лет пользоваться льготами по налогу на имущество организаций. При этом первые четыре года они будут полностью освобождены от его уплаты, в последующие три года - на 97 %, затем в течение еще трех лет - на 77 % от исчисленной к уплате суммы. Ступенчатый механизм позволит нам сохранить высокую инвестиционную привлекательность таких проектов на начальном этапе их реализации и обеспечит плавное увеличение налоговой нагрузки", - прокомментировал председатель Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

Он отметил, что в среднесрочной перспективе улучшится прогнозируемость и стабильность налоговых поступлений в бюджет республики. Закон также устанавливает возможность предоставления в аренду без торгов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Кроме того, в закон включается само понятие "логистический парк". Оно трактуется как "совокупность объектов логистической инфраструктуры, расположенных на территории с обеспечением инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктурой, необходимых для осуществления деятельности в сфере хранения, сортировки и организации транспортировки товаров, и управляемых управляющей компанией - организацией, созданной в соответствии с законодательством РФ".

"Наша республика находится на пересечении крупных транспортных коридоров, а логистические парки способны превратить географическое преимущество в экономическое. И это будет еще один шаг к диверсификации экономики и созданию новых точек роста для смежных направлений бизнеса", - сказал Толкачев.