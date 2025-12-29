В России запустят "семейный" рейтинг крупнейших работодателей
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Содействие успешному совмещению семейной и профессиональной жизни станет приоритетом в России. Для этого планируется запустить "семейный" рейтинг крупнейших российских работодателей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Планируем, как это поручил президент, запустить "семейный" рейтинг крупнейших российских работодателей, продолжим работу по внедрению корпоративного демографического стандарта, строительство и капитальный ремонт детских садов", - отметила Голикова на совещании премьер-министра РФ с вице-премьерами.
Кроме того, планируется повысить доступность групп продленного дня и предложить бесплатное переобучение для женщин, желающих изменить карьерную траекторию, с акцентом на навыки, востребованные на рынке труда, уточнила вице-премьер РФ.