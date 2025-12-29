Жители Запорожской области получили более 500 тыс. банковских карт

В регионе также наблюдается активное развитие инфраструктуры для обслуживания платежных карт

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Свыше 500 тыс. банковских карт получили жители Запорожской области. При этом по состоянию на октябрь 2025 года количество выданных карт почти на 50% больше, чем за тот же период 2024 года, сообщили в пресс-службе отделения по Запорожской области Банка России.

"По состоянию на 1 октября 2025 года на территории Запорожской области выдано более 500 тысяч платежных карт. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года их количество возросло на 48,6%", - говорится в сообщении.

В регионе также расширяется инфраструктура по приему платежных карт. За 9 месяцев 2025 года она увеличилась до 15 797 устройств, из которых 532 банкомата и 15 265 электронных терминалов, добавили в отделении ЦБ.

"По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество банкоматов и электронных терминалов возросло на 156 и 5 421 соответственно. Но в разрезе территорий региона обеспеченность устройствами для безналичной оплаты товаров и услуг пока остается неоднородной", - приводятся в тексте слова замуправляющего отделением по Запорожской области Банка России Ольги Будаковской.

По ее словам, 36% банкоматов и электронных терминалов установлено в Мелитополе, Бердянске - 20,6%, Энергодаре - 6%, то есть устройства сконцентрированы на территории трех городских округов. При этом количество действующих офисов банков возросло в Мелитополе, Бердянске, Каменско-Днепровском районе и Энергодаре. Среди наименее обеспеченных районов остаются Приморский, Михайловский, Акимовский, уточнили в отделении.

В пресс-службе напомнили, что работа по повышению уровня финансовой доступности в регионе идет после подписания плана мероприятий с правительством Запорожской области в 2023 году.