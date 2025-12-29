FT: США начали закупать сурьму в Пакистане для снижения зависимости от Китая

Пакистан, обладающий всего 1% мировых запасов сурьмы, активно пытается извлечь выгоду из сложившейся ситуации

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. США начали прямые закупки сурьмы из Пакистана, чтобы снизить зависимость от поставок из Китая. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По ее информации, глава пакистанской горнодобывающей компании Himalayan Earth Exploration Лиакат Али Султан заявил, что "благодаря желанию президента США Дональда Трампа обеспечить [поставки] критически важных минералов", переговоры, которые пакистанская сторона продвигала семь лет и в которых особое внимание уделялось поставкам сурьмы, "наконец набирают обороты в Пакистане и США".

Отмечается, что Пакистан, обладающий всего 1% мировых запасов сурьмы, активно пытается извлечь выгоду из сложившейся ситуации. В сентябре американская компания US Strategic Metals заключила соглашение с руководством Пакистана о сотрудничестве "в сфере критически важных минералов для оборонной, аэрокосмической и технологической отраслей". Предприятие, чьи перерабатывающая фабрика и рудник в США пока не запущены, уже в октябре получило из Пакистана пробную партию сурьмы. Himalayan Earth Exploration заключила "стратегическое партнерство" с американо-австралийской компанией Nova Minerals. Ее глава Кристофер Гертайзен указал, что в начале 2026 года Nova Minerals закупит у Пакистана "свыше 100 тонн" сурьмяного концентрата на сумму около $2 млн для его тестирования и переработки на Аляске.

Издание отмечает, что с сентября 2024 года цена на триоксид сурьмы выросла почти вдвое, достигнув около $40 тыс. за тонну. Такой скачок цен стал следствием контроля КНР над цепочками поставок, и это спровоцировало глобальную гонку за доступ к альтернативным поставщикам, пишет газета. В частности, сурьма является одним из главных элементов в производстве ракет, аккумуляторов и ингибиторов горения. Отмечается, что Китай располагает третью мировых запасов этого металлоида, а Россия - пятой частью.

FT подчеркивает, что переработка сурьмы по-прежнему сконцентрирована в Китае. "Недавний глобальный рост цен [на сурьму] был вызван не нехваткой руды, а ограниченными мощностями по ее переработке за пределами Китая", - пояснила аналитик Argus Media Кристина Бельда. Многие горнодобывающие компании подчеркивают, что Пакистан практически не имеет собственных мощностей по переработке и очистке сурьмы. Кроме того, часть сырья добывается кустарным способом на границе с Афганистаном. Как отметил один из представителей добывающего сектора Пакистана, почти все сырье уходит китайским покупателям в порту Карачи "по ценам, значительно ниже рыночных".