Минобороны сможет наделять любые дороги военно-автомобильным статусом

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минобороны (МО) России наделено полномочиями относить любые дороги для обеспечения безопасности государства к военно-автомобильным. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Поправками в федеральный закон "Об автомобильных дорогах" "автомобильные дороги независимо от их форм собственности и значения могут быть отнесены к военно-автомобильным дорогам" решением профильного ведомства - в конкретном случае это Минобороны России.

Под военно-автомобильными дорогами подразумеваются те трассы, которые используются в условиях военного времени или введенного военного положения. Это необходимо для обеспечения передвижения войск, перевозок, эвакуации населения, объектов хозяйственного, социального и культурного назначения.

Закон призван сформировать опорную сеть автодорог, которая обеспечит бесперебойное движение транспорта и транспортную связанность российской территории. Такие трассы должны получить первоочередное финансирование для поддержания в нужном состоянии.

Закон вступит в силу с марта 2027 года.