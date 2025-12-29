Систему регулирования инвестпрограмм в сфере ЖКХ будут совершенствовать

Соответствующий законопроект подготовлен в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина о привлечении в модернизацию критической инфраструктуры бюджетных и частных средств в размере 4,5 трлн рублей до 2030 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании системы государственного регулирования в области разработки, утверждения и контроля за выполнением инвестиционных программ организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Документ был инициирован правительством РФ.

Соответствующий законопроект подготовлен в рамках выполнения поручения Путина о привлечении в модернизацию критической инфраструктуры бюджетных и частных средств в размере 4,5 трлн рублей до 2030 года.

Как отмечалось в пояснительной записке к законодательной инициативе, ранее законом не предусматривалась обязанность ресурсоснабжающих организаций по разработке инвестиционных программ при планировании работ по строительству, реконструкции и модернизации объектов и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В свою очередь, за уполномоченными исполнительными органами субъектов РФ не была закреплена обязанность по утверждению соответствующих программ.

"Законопроектом вводим правило для ресурсоснабжающих организаций утверждать инвестиционные программы. Также увязываем эти программы с уже учтенной в действующих тарифах амортизацией. В отсутствие законодательно закрепленных направлений амортизации невозможно отследить, на какие цели она расходуется - капремонт, покрытие текущих расходов или размещение средств на депозитах, поскольку это остается на усмотрение ресурсоснабжающей организации", - пояснял ранее на пленарном заседании Госдумы заместитель министра экономического развития Михаил Каминский.

Документ делает обязательным направление амортизации на финансирование инвестпрограмм. Соответствующая норма позволит использовать для развития отрасли уже заложенный в тариф инвестиционный ресурс.

Поддержать инвестиции в регионах РФ поможет механизм регуляторных соглашений, который будет распространен на сферу теплоснабжения и донастроен в водоснабжении. В соглашении будет устанавливаться порядок определения и изменения тарифов для теплоснабжающей организации, фиксируются обязательства субъекта РФ, муниципального образования по установлению тарифов на весь срок действия соглашения. Это необходимо для привлечения частных инвестиций и предоставления возможности регионам и муниципальным образованиям оказывать меры бюджетной поддержки ресурсоснабжающим организациям.