В России унифицировали подход к проведению торгов и участию бизнеса в них

Определены также правила заключения договора с проигравшим участником торгов - если он занял второе место, а победитель уклонился от сделки, - критерии признания аукциона несостоявшимся

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Торги и участие бизнеса в них будут проходить в едином порядке, закон об этом подписал президент России Владимир Путин.

Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон "О защите конкуренции". Закон закрепляет основные положения такого единого порядка, в том числе принципы проведения торгов, единые сроки извещения об их проведении, полномочия организаторов и операторов электронной торговой площадки - их перечень определит правительство России. Положения также касаются проведения торгов в электронной форме, размещения извещений об их проведении на официальном сайте.

Также определены правила заключения договора с проигравшим участником торгов - если он занял второе место, а победитель уклонился от сделки, - критерии признания аукциона несостоявшимся. А чтобы дать время оспорить результаты торгов, на заключение сделки по их итогам вводится десятидневный мораторий.

Закон уточняет круг лиц, которые могут выступать организаторами торгов, например аукциона по продаже квоты на вылов краба - в конкретном случае таким может стать госструктура или привлеченная им специализированная организация.

Выступивший инициатором нормы кабмин пояснял, что сейчас правила проведения отраслевых торгов регламентируются слишком большим количеством нормативных актов по каждой из отраслей.

Закон вступит в силу с 1 июля 2026 года. Торги, решение о проведении которых было принято до этого момента, будут проводиться по прежним правилам.