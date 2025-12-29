Сооружения для виноделен теперь можно строить на сельхозземлях

Закон вступил в силу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сооружения для виноделен разрешили строить на землях сельскохозяйственного назначения. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ одновременно выдвигает требования к виноградарским хозяйствам и объектам сельского туризма, чтобы защитить угодья от нецелевого использования.

Согласно документу, на сельхозземлях можно строить, а также реконструировать и использовать объекты капитального строительства, некапитальные строения и сооружения, если они необходимы для первичного виноделия и связанных с ним технологичных операций.

Производить раздел такого участка или выделять из него новые будет запрещено, за исключением случаев изъятия площадей для госнужд. Распродавать объекты недвижимости отдельно друг от друга закон также запрещает.

В документе отдельно оговорены нормы и требования к постройкам, чтобы избежать нецелевого использования земель. В частности, здания, а в их числе могут оказаться и сельские гостиницы, должны быть не выше трех этажей, а их площадь - не более 0,5% от общей площади насаждений.

Закон вступил в силу.