Кабмин утвердил правила субсидий на обновление общественного транспорта в России

В частности, получить выплату смогут регионы, у которых уровень бюджетной обеспеченности ниже 0,85

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Регионы России с 2026 года смогут получать федеральные субсидии на обновление парка общественного транспорта в населенных пунктах с численностью населения более 50 тыс. человек, говорится в соответствующем постановлении правительства РФ.

"Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации (за исключением г. Москвы) <…> для обеспечения последовательного повышения к 2030 году уровней развития общественного транспорта", - говорится в документе.

Согласно постановлению, результатом использования выделяемых средств должно стать приобретение новых транспортных средств, произведенных на территории РФ не ранее чем за 18 месяцев до даты поставки и соответствующих перечню минимальных требований к подвижному составу городского пассажирского транспорта.

В документе указано, что получить субсидию смогут регионы при соблюдении ключевых условий: наличие утвержденной региональной программы, подача заявки, доля обновленного парка транспорта менее 85% и уровень бюджетной обеспеченности региона ниже 0,85. Также обязательным требованием является наличие в программе конкретных мер, которые позволят перейти на следующий уровень развития транспорта до 2030 года.