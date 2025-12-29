Самозанятые таксисты смогут работать в регионе без постоянной регистрации

Законопроект был внесен в ГД группой депутатов во главе с зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолием Выборным

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий для самозанятых таксистов возможность получения разрешения на работу в регионе, где у них нет постоянной регистрации.

Изменения внесены в закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ". Проект был внесен на рассмотрение в Госдуму группой депутатов во главе с заместителем председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолием Выборным.

Как ранее сообщал ТАСС первый заместитель комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, многие водители такси переходили в статус самозанятых, что позволяло им платить налоги в рамках более удобного налогового режима. Однако действовавший прежде закон позволял им получать разрешение на работу в такси только по месту постоянной регистрации.