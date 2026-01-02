В Москве в 2026 году могут закрыться 400 общепитов

Прогноз связан с изменением налогового законодательства в 2026 году, ростом операционных расходов и сложностями с персоналом, рассказала старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Более 400 заведений общественного питания могут закрыться в Москве в 2026 году - это на 10% больше, чем в 2025 году, рассказала ТАСС старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева.

"В 2024 году закрылись 312 кафе и ресторанов, а в 2025 году 381 заведение (учитывались только стационарные заведения без корнеров на фудкортах и фуд-холлах). Учитывая изменение налогового законодательства в 2026 году, рост операционных расходов, сложности с персоналом, можно предположить, что в 2026 году могут быть закрыты 380-420 заведений общественного питания", - рассказала Шиляева.

По ее словам, среди сетевых заведений в 2025 году закрылась сеть пекарен "Хлеб насущный", работавшая на рынке с 2006 года. Сеть кафе-пекарен Paul перестала работать в Москве. Последняя точка закрылась в мае 2025.

Закрылись 15 кафе "Шоколадница", 8 кофеен "Даблби", 8 ресторанов "Якитория".

"В 2024 и 2025 годах сфера общественного питания была одной из немногих категорий торговой недвижимости, которая показывала рост товарооборотов. В то время как операторы одежды и обуви теряли покупателей из-за сберегательной модели потребления населения и роста доли онлайн-торговли, сфера общепита чувствовала себя относительно неплохо, даже на фоне роста расходов. Но ресторанный бизнес в условиях очень высокой конкуренции в Москве совсем непрост", - объяснила Шиляева.

Зачастую открытия ресторанов и кафе без четкого просчета финансовой модели ведут к скоропостижному закрытию заведений, добавила она.