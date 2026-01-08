Глава ВСС назвал драйверы страхового рынка в 2026 году

Евгений Уфимцев отметил страхование жизни, инвестиционно-накопительные продукты, а также запуск долевого страхования жизни

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Основными драйверами страхового рынка в 2026 году станут страхование жизни, инвестиционно-накопительные продукты, а также запуск долевого страхования жизни. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

"Основные драйверы - те же. В первую очередь это страхование жизни, различные инвестиционно-накопительные продукты плюс запуск долевого страхования жизни", - сказал он.

По словам главы ВСС, на втором месте находится устойчивый рост добровольного медицинского страхования (ДМС). "Да, он может несколько замедлиться во втором полугодии [2025 года], но в первом полугодии ДМС достаточно хорошо развивалось", - отметил Уфимцев.

Кроме того, сообщил глава ВСС, отмечается рост по имущественному немоторному страхованию. "Есть определенное снижение по моторным видам страхования, но оно обусловлено в первую очередь тем, что за последний год страховые компании, несмотря на рост средней выплаты по ОСАГО, несколько снизили среднюю премию по годовым договорам ОСАГО. Это положительно для клиентов, но общий объем сборов, наверное, не вырастет", - сказал Уфимцев.

Полный текст интервью читайте 13 января в 10:00 мск.