Эксперт Белова рассказала, от чего зависит проект газопровода из РФ в Казахстан

Решающими факторами станут переговоры по цене поставок и возможное участие Китая в проекте

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Строительство нового газопровода из России в Казахстан будет зависеть от переговоров по цене поставок, а также от возможного участия Китая в проекте. Базовая мощность маршрута составляет 10 млрд куб. м газа, но если он протянется до КНР, то она может вырасти до 45-50 млрд куб. м. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Мария Белова.

В октябре 2025 года "Газпром" и Казахстан подписали меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан. Мощность газопровода может составить 10 млрд куб. м, он предназначен для подачи газа потребителям северных и северо-восточных регионов республики.

"Поскольку подписанный осенью меморандум не является юридически обязывающим документом, его трансформация в полноценное соглашение, которое может привести к строительству данного газопровода, зависит от решения таких ключевых вопросов как цена, по которой казахстанская сторона будет готова закупать газ у России (и соответственно наличие платежеспособного спроса в северо-восточном регионе Казахстана) и наличие в этой схеме Китая как покупателя газа, поставляемого по этой трубе", - сказала она.

По словам Беловой, для фиксации сроков реализации проекта в случае подписания договора купли-продажи еще предстоит определить маршрут, в том числе он может пройти и до Китая.

"Примерно похожая ситуация с объемами: базовая проектируемая мощность нового газопровода - 10 млрд куб. м газа, но в случае подключения к проекту Китая, она может быть увеличена до 45-50 млрд куб. м", - отметила эксперт.

В декабре 2024 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что процесс разработки маршрута газопровода из России через Казахстан в Китай запущен, его мощность составит 45 млрд куб. м, из них 10 млрд предназначены для газификации Казахстана. Позднее чрезвычайный и полномочный посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что стране интересен маршрут через Монголию, потому что трубопровод через Казахстан будет дороже. При этом министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что Россия продолжает рассматривать прокладку газопровода через территорию Казахстана, хотя Китай склоняется в пользу маршрута через Монголию.