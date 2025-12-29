Индекс Мосбиржи превысил 2 800 пунктов впервые с 18 сентября

Показатель рос на 1,82%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии превысил 2 800 пунктов впервые с 18 сентября 2025 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11:55 мск индекс Мосбиржи рос на 1,82% - до 2 805 пунктов.

К 12:10 мск индекс ускорил рост до 2 806,12 пункта (+1,86%), индекс РТС находился на уровне 1 137,81 пункта (+1,86%).

На открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,95% - до 2 779,13 и 1 093,94 пункта соответственно.