В РФ заключили более 3 тыс. полисов ОСАГО с расширением на Белоруссию

В то же время в республике предложением воспользовались 75 тыс. автовладельцев

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российские автовладельцы заключили свыше 3 тыс. полисов ОСАГО с возможностью расширения на Белоруссию. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Продажи полисов ОСАГО с расширением действия на территорию Республики Беларусь ("Белая карта") стартовали 23 апреля 2025 года.

"Мы увидели, что в России пока сравнительно не так много автовладельцев воспользовались этим расширением: таких договоров заключено чуть более 3 тыс. штук. А со стороны Республики Беларусь в разы больше число тех, кто приобрел такое расширение, - там примерно 75 тыс. штук", - сказал он.

По словам Уфимцева, разный уровень спроса связан со спецификой продажи полисов. "В России расширение на Республику Беларусь можно приобрести только при продлении годового полиса, а в Белоруссии он продается как самостоятельный полис", - разъяснил глава ВСС.

Он отметил, что в этой связи россияне также покупают для разовых поездок на короткие сроки так называемые синие карты. "Их объем достаточно большой: в этом году по "Синим картам" будет продано не менее 500 тыс. полисов, больше - чем в прошлом году", - сообщил Уфимцев.

Глава ВСС добавил, что ведутся обсуждения по вопросу возможности расширения "Синей карты" на Казахстан, Киргизию, Монголию, Азербайджан, Узбекистан, Турцию, Иран и Китай. "Большинство из этих участников хотели бы убедиться в нормальном опыте и запуске нашего взаимного проекта с Беларусью. Я надеюсь, что в 2026 году мы все-таки сможем заключить новые соглашения, прежде всего в рамках ЕАЭС (Евразийский экономический союз - прим. ТАСС)", - отметил Уфимцев.

