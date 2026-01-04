Эксперты: цена газа в Европе упадет из-за избытка предложения СПГ на рынке

Этот фактор будет давить на цены и в ближайшие годы, так как активный цикл роста предложения на рынке завершится только через 4-5 лет, отметил аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Спотовые цены на газ в Европе в 2026 году снизятся из-за возрастающего избытка предложения на мировом рынке СПГ, а также на фоне снижения котировок нефти и погодного фактора. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и собственные подсчеты сообщал, что средняя цена газа в Европе в 2025 году выросла на 9%, до $422 за 1 тыс. куб. м.

"Текущее снижение цен на газ во многом уже объясняется ростом предложения на рынке СПГ, которое пока не встречает сопоставимого роста спроса. При этом этот фактор будет давить на цены и в ближайшие годы, так как активный цикл роста предложения на рынке СПГ завершится только через 4-5 лет. Также локально на цены давят относительно теплая зима и надежды некоторых участников рынка на урегулирование конфликта на Украине", - отметил аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ТАСС подчеркнул, что цены на газ в 2026 году будут находиться под двойным ударом: спотовые котировки будут снижаться из-за формирующегося избытка мощностей СПГ (особенно, начиная со второй половины года), а контрактные с нефтяной привязкой - в силу падения цен на нефть. По прогнозу эксперта, спотовые цены на хабе TTF в Европе упадут на 15 - 20% до приблизительно $350 за тыс. куб. м. В Азии снижение составит порядка 15% - до $370.

В свою очередь Кауфман полагает, что в среднем в 2026 году стоимость газа в Европе составит $325 за тыс. кубометров в базовом сценарии, а стоимость СПГ в Азии - $10,9 за 1 млн британских тепловых единиц (British thermal unit, BTU), что в целом близко к текущим уровням.

"На наш взгляд, некоторую поддержку ценам может оказать более низкий, чем в прошлом году, уровень запасов газа в ЕС, а также постепенный отказ от российского СПГ. В то же время непредсказуемый погодный фактор до конца отопительного сезона способен изменить динамику запасов в ту или иную сторону", - заключил эксперт.