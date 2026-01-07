Эксперты ожидают стабильных поставок газа РФ в ЕС по трубе в 2026 году

При этом отгрузки СПГ могут снизиться из-за отказа стран от долгосрочных контрактов с Россией

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Поставки российского трубопроводного газа в Европу в 2026 году останутся на уровне предыдущего года, а отгрузки СПГ могут немного снизиться из-за отказа ЕС от краткосрочных контрактов с РФ. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщил, что экспорт российского газа в Европу по газопроводу "Турецкий поток" в 2025 году стал рекордным и превысил 18 млрд куб. м.

"Базово ожидаем, что объем трубопроводного экспорта в Европу (все поставки по идущей в Европу ветке "Турецкого потока") в 2026 году может быть близок к уровням 2025 года и составит около 16,5 млрд куб. м. Основные объемы трубопроводного газа продолжают покупать только страны с относительно дружественным по отношению к РФ правительством", - сказал аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев также считает, что в 2026 году резких изменений поставок пока не ожидается: поставки в Европу (ЕС и Балканы без Турции) останутся близкими к уровню 2025 года, то есть около 16 млрд куб. м трубопроводного газа.

Если же дополнительно учитывать поставки газа в Турцию, то общий экспорт российского газа в Европу в 2026 году будет сопоставим с ожидаемыми показателями 2025 года и составит около 60 млрд куб. м, при этом на долю трубопроводных поставок придется порядка 67%, рассказала в беседе с ТАСС директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Мария Белова.

По ее словам, столь высокая доля трубопроводных поставок объясняется значительной ролью Турции как покупателя российского газа, недавно продлившей газовые контракты с "Газпромом" на 2026 год.

Будущее поставок российского СПГ

В октябре 2025 года Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. Заключение новых газовых контрактов запрещено с 1 января 2026 года, краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 года, а реализация долгосрочных может продолжаться до 1 января 2028 года. ЕС также включил в 19-й пакет санкций полный запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным - с 1 января 2027 года.

Опрошенные ТАСС эксперты в целом сходятся во мнении, что объемы поставок СПГ из России в Европу в 2026 году вряд ли сильно изменятся.

"В пределах 14 млн тонн (19 млрд куб. м) СПГ. Как это часто бывает в преддверии запретов, импортеры запасаются впрок, что должно уравновесить вероятное плановое сокращение закупок со стороны отдельных стран. Поставки российского СПГ в ЕС по краткосрочным контрактам несущественны, поэтому запрет на такие поставки носит во многом символический характер и мало влияет на общие объемы экспорта", - отметил Белогорьев.

"СПГ соответственно обеспечивает около 33% поставок российского газа в Европу, и его объемы в следующем году, на наш взгляд, не изменятся даже несмотря на вводимые с середины следующего года запреты на спотовые контракты. Дело в том, что эта мера вынудит компании полностью переориентироваться на долгосрочные контракты и наращивать закупки газа в их рамках, пока это будет разрешено", - подчеркнула Белова.

Тем не менее Сергей Кауфман считает, что поставки российского СПГ в Европу могут начать снижаться уже в 2026 году. По его словам, основными покупателями российского СПГ в ЕС являются Франция, Испания, Нидерланды и Бельгия, то есть страны, которые в целом поддерживают санкции против РФ. "Снижение будет происходить в рамках отказа от краткосрочных контрактов и подготовки к отказу от импорта российского СПГ в целом с 2027 года. Полагаем, что поставки российского СПГ в ЕС в 2026 году могут составить 14-15 млрд куб. м", - заключил он.