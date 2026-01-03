"Солар": общее число DDoS-атак на РФ в 2025 году выросло примерно на 30%

Пики атак пришлись на март, май, июль и сентябрь, отметили в группе компаний

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Число кибератак типа DDoS на российские структуры и предприятия в 2025 году выросло на 30%, сообщили ТАСС в группе компаний "Солар" (входит в "Ростелеком"). По данным компании, количество атак сейчас уверенно растет.

Компания уточнила, что эти данные отражают статистику за неполный год, это весь 2025 год "без пяти дней до Нового года". "За неполный 2025 год общее число DDoS-атак выросло примерно на 30% в сравнении с 2024 годом", - привел данные компании глава направления Anti-DDoS Сергей Левин.

"Если в 2024 году мы наблюдали небольшое снижение, то в этом году мы видим уверенный рост - это может быть связано с активизацией хакеров на фоне геополитических событий", - признал он. Пики атак на Россию в 2025 году по месяцам - март, май, июль и сентябрь.

В 2025 году также был выявлен новый рекорд по объему одной атаки на РФ - это 11 Тбит/секунду. О том, что "Ростелеком" в прошедшем году действительно смог справиться с рекордной атакой объемом в 11 Тбит/секунду, говорил ранее в интервью ТАСС старший вице-президент по ИБ "Ростелекома", глава "Солара" Игорь Ляпунов. Один из последних рекордов по объему DDoS в мире - 29,7 Тбит/секунду, эта атака длилась чуть больше минуты.