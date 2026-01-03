Эксперты не ждут, что "восьмерка" ОПЕК+ изменит свое решение 4 января

Для такого решения нужен явный сигнал ужесточения баланса - резкое падение запасов или ценовой всплеск из‑за реальных выпадений предложения, считает партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. "Восьмерка" ОПЕК+ на встрече 4 января вряд ли изменит свое решение о приостановке наращивания добычи в первом квартале 2026 года, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Так, партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин считает, что "восьмерка" уже публично подтвердила паузу по наращиванию на январь - март 2026 года и отдельно подчеркнула осторожный подход и возможность как продолжить паузу, так и развернуть решения в зависимости от рынка. "Чтобы 4 января они внезапно сняли паузу, нужен явный сигнал ужесточения баланса, например резкое падение запасов или ценовой всплеск из‑за реальных выпадений предложения. Пока базовый фон противоположный: ожидания по росту запасов и давление на цены сохраняются, что делает преждевременное наращивание поставок экономически нерациональным", - полагает он.

Старший аналитик компании "Эйлер" Андрей Полищук также не ждет, что ОПЕК+ изменит свое решение.

С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт) добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года эти страны начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели, и в сентябре "восьмерка" ОПЕК+ полностью вышла из добровольных сокращений в 2,2 млн б/с, на год раньше изначального плана. С октября эти государства начали постепенно отказываться от сокращения добычи нефти на 1,65 млн б/с, согласовав ее увеличение на 137 тыс. б/с, такое же решение было принято и на ноябрь и декабрь 2025 года.

Позднее восемь ведущих стран ОПЕК+ договорились приостановить наращивание добычи нефти в первом квартале 2026 года, квоты по добыче на этот период сохраняются на уровне декабря 2025 года.