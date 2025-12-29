Росатом поставил топливо для стартовой загрузки реактора на блоке №3 АЭС "Куданкулам"

Топливо было изготовлено Новосибирским заводом химконцентратов, отметили в госкорпорации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Топливный дивизион Росатома (управляющая компания - АО "ТВЭЛ") завершил поставку ядерного топлива для стартовой загрузки активной зоны реактора ВВЭР-1000 на энергоблоке №3 АЭС "Куданкулам", сооружаемом в штате Тамилнад на юге Индии, говорится в сообщении Росатома.

"Поставка была выполнена в рамках контракта на топливообеспечение энергоблоков второй очереди АЭС "Куданкулам" (№3 и №4) на весь срок эксплуатации начиная со стартовой загрузки. Топливо было изготовлено Новосибирским заводом химконцентратов", - сказано в сообщении.

Мощности второй очереди АЭС "Куданкулам" станут первыми в истории энергоблоками ВВЭР-1000, которые будут запущены сразу в 18-месячном топливном цикле. Это результат успешного сотрудничества последних лет между топливным дивизионом Росатома и индийскими партнерами, когда на двух действующих энергоблоках электростанции были отработаны те эффективные решения, которые ранее были также внедрены на аналогичных энергоблоках в России и Китае.

Об атомной станции

АЭС "Куданкулам" расположена на юге Индии, в штате Тамилнад. Заказчиком и оператором станции является Индийская корпорация по атомной энергии. Генеральный подрядчик - АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик - АО "Атомэнергопроект", генеральный конструктор - ОКБ "Гидропресс" (все - предприятия Росатома).

Строительство АЭС "Куданкулам" предполагает возведение шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 суммарной установленной мощностью 6 000 МВт. Блоки №1 и 2 были подключены к национальной энергосети Индии в 2013 и 2016 году и снабжают электроэнергией южноиндийский регион. В настоящее время близки к завершению строительно-монтажные работы на блоках №3 и 4, и развернуто сооружение двух энергоблоков третьей очереди (блоки № 5 и 6). Госкорпорация "Росатом" обеспечивает топливом энергоблоки АЭС "Куданкулам" на протяжении всего их жизненного цикла.