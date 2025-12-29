ФМБА подало заявку на регистрацию аллерговакцины от пыльцы березы

Вакцина доказала свою безопасность и эффективность, отметила глава агентства Вероника Скворцова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Подана заявка на регистрацию аллерговакцины "Аллергарда" для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии, которая в результате двух фаз клинических испытаний доказала свою безопасность и эффективность. На текущий момент идет третья фаза клинических исследований, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"Завершены первая и вторая фазы клинических исследований, вовсю идет третья фаза клинических исследований аллерговакцины, разработанной государственным научным центром иммунологии ФМБА. По результатам первой и второй фаз доказана не только безопасность, хорошая переносимость вакцины, но и очень высокая ее эффективность. При том, что сезон пыления в этом году был аномально высоким, в 5 раз была превышена плотность пылевых частиц, 25% [испытуемых] вообще не наблюдали реакции на эти частицы из тех, кто обычно тяжело страдает аллергией. У остальных - в 6 раз была снижена аллергическая реакция. И сейчас уже мы подали заявку на регистрацию этой вакцины", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".