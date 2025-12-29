Патрушев: Путин уделяет внимание развитию спортивных объектов в регионах

В рамках рабочей поездки в Ярославскую область помощник главы государства Николай Патрушев проинспектировал ход строительства крупного волейбольного центра в Ярославле

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин инициирует строительство спортивных объектов в российских регионах, рассказал помощник главы государства, председатель наблюдательного совета федерации волейбола РФ Николай Патрушев.

В рамках рабочей поездки в Ярославскую область Патрушев проинспектировал ход строительства крупного волейбольного центра в Ярославле. В насоящее время возводится вторая очередь центра, представляющая собой основную арену, где планируется проведение соревнований по волейболу международного, регионального и межмуниципального уровней, и рассчитанную на более чем 5 тыс. зрителей. Срок завершения работ - 2026 год.

Сопровождавший Патрушева губернатор Ярославской области Михаил Евраев поблагодарил помощника главы государства за поддержку строительства волейбольного центра. Патрушев в ответ напомнил, что центр строится по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Вы должны благодарить Владимира Владимировича. Он в совершенно разных регионах уделяет внимание и инициирует развитие тех или иных объектов, в том числе спортивных. Он спорт любит, мы это и видим на практике", - сказал Патрушев Евраеву.

Помощник главы государства отметил, что "важно закончить строительство в срок, но не в ущерб качеству". Он считает, что новая арена "должна стать центром притяжения".

Кроме того, Патрушев высоко оценил возможности для проведения соревнований и тренировок, в том числе по пляжному волейболу, которые предоставит новая арена. Руководители центра отметили, что новый объект также рассчитан на занятия волейболом сидя, что, как подчеркнул помощник главы государства, очень важно для ветеранов специальной военной операции.