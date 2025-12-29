В Max зарегистрировались уже 80 млн человек

В мессенджере уточнили, что в декабре был зафиксирован рекордный суточный охват - 51 млн пользователей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Около 80 млн человек уже зарегистрировались в национальном мессенджере Max, сообщили в пресс-службе платформы.

17 декабря было зафиксировано 75 млн регистраций.

"С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 10 млрд сообщений и совершили 2,2 млрд звонков", - добавили в пресс-службе.

По данным исследовательской компании Mediascope, на середину декабря число ежедневных пользователей Max достигло 46,4 млн человек, что соответствует 37,7% населения России. В Max уточнили, что в декабре был зафиксирован рекордный суточный охват - 51 млн пользователей.

В Max также зарегистрировано более 140 тыс. каналов государственных структур, компаний и блогеров. Их совокупная аудитория составляет около 45 млн подписчиков.