Посол РФ отметил рост взаимной торговли России и Вьетнама в 2025 году

За январь-ноябрь товарооборот вырос до $4,3 млрд

ХАНОЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Торгово-экономическая кооперация России и Вьетнама показала позитивную динамику в 2025 году, несмотря на санкционное давление. Об этом заявил посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко, выступая в понедельник на пресс-конференции в Ханое, посвященной итогам развития двусторонних отношений в 2025 году.

В уходящем году продолжился уверенный рост взаимной торговли, указал дипломат. По данным вьетнамской статистики, за январь-ноябрь текущего года товарооборот вырос на 3,7%, до $4,3 млрд, в том числе российский экспорт - до $2,24 млрд (увеличение на 10,75%), импорт - до $2,06 млрд (снижение на 3%).

Посол выразил уверенность, что достичь "еще более высоких результатов" в российско-вьетнамском торгово-экономическом сотрудничестве поможет эффективное использование возможностей Соглашения о свободной торговле между СРВ и странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он напомнил, что в начале декабря 2025 г. в Москве состоялось очередное заседание Евразийского межправительственного совета, в ходе которого участники констатировали позитивные результаты экономической деятельности ЕАЭС, даже в нынешних весьма непростых геополитических условиях. Так, с января по сентябрь 2025 года ВВП стран объединения вырос на 1,7%, промпроизводство прибавило 1,1%, аграрный сектор - 2,1%, а доля расчетов в нацвалютах составила 93%. "Это позволяет рассчитывать на дальнейшее упрочение практических связей ЕАЭС с иностранными партнерами, включая, разумеется, и Вьетнам", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что в уходящем году Россия и Вьетнам продолжили эффективно сотрудничать и в сфере энергетики. "Поступательно развивалась кооперация в нефтегазовой сфере с участием российских АО "Зарубежнефть", ПАО "Газпром", ПАО "Новатэк" и вьетнамской Национальной промышленно-энергетической корпорации "Петровьетнам", - сказал Бездетко.

Посол обратил внимание на то, что Россия оставалась одним из важных поставщиков топлива для вьетнамских теплоэлектростанций. Кроме того, прорабатывалась возможность реализации совместных проектов по развитию возобновляемых источников энергии на территории СРВ.