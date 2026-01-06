Эксперт Еремкин: экономике России удалось избежать рецессии в 2025 году

По словам старшего научного сотрудника лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии, также получилось добиться значительного снижения инфляции

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российской экономике в 2025 году удалось добиться значительного снижения инфляции, а также избежать рецессии. Активная бюджетная политика при этом смягчала негативные тенденции, сказал ТАСС старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин, подводя итоги 2025 года.

"Уже сейчас можно констатировать, что в 2025 году удалось избежать рецессии и при этом добиться значительного снижения инфляции, которая в декабре, согласно официальной статистике, опустилась ниже 6%. ЦБ перешел к циклу снижения ключевой ставки, опустив ее значение на 5 п.п., и есть все основания полагать, что в следующем году тренд сохранится", - отметил эксперт.

Выход из перегрева , по его словам, сопровождается замедлением инвестиционной активности и неоднородной ситуацией в промышленности, когда одни отрасли продолжают расти, а другие перешли к стагнации или рецессии.

"Вместе с тем, активная бюджетная политика смягчает негативные тенденции, а низкие уровни безработицы поддерживают доходы населения", - продолжил он.

По мнению доцента департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксении Бондаренко, основной вклад в рост промпроизводства за 10 месяцев 2025 года внес машиностроительный комплекс и производство готовых металлических изделий. Одновременно, объемы производства в легкой, пищевой, деревообрабатывающей промышленности, а также в коммунальном секторе снизились - как следствие высоких ставок в экономике (и дорогого фондирования) и повышения налогов.

"Низкие темпы экономического роста в 2025 году - это своеобразная "плата" за замедление инфляции, - отметила собеседник агентства. - Бизнес ждет смягчения монетарной политики Банка России в 2026-2027 гг., пока откладывая инвестиционные решения. В 2026 году многое будет зависеть от траектории движения ключевой ставки, степени изменения макропруденциальных мер, развития внешнеторговых расчетов, настроений потребителей и производителей и многих других факторов".