DPA: оборонный экспорт ФРГ на Украину в 2025 году снизился более чем в семь раз

Показатель составил €1,14 млрд

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство Германии в 2025 году одобрило контракты на поставку на Украину оборонной продукции на сумму в €1,14 млрд, что на 86% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на ответ министерства экономики на депутатский запрос.

В ведомство обратился депутат от партии "Левые" Ульрих Тоден. В ответе министерство привело данные об одобренных закупках с 1 января по 8 декабря. За это время правительство одобрило контракты по поставкам Украине продукции немецкого ВПК на сумму в €1,14 млрд. Годом ранее объем такого экспорта составил €8,15 млрд.

В результате Украина утратила первую позицию в списке главных покупателей германского вооружения. На первой строчке оказалась Норвегия (€1,31 млрд), на второй - Турция (€726 млн). Для Анкары это рекордный показатель с 1999 года. Украина замыкает первую тройку с оборонными контрактами почти на €500 млн.

В целом объем одобренных экспортных контрактов ВПК Германии снизился более чем на 30% по сравнению с 2024 годом. В 2023-2024 годы Германия вышла на рекордные уровни оборонного экспорта. В 2023 году он составил €12,15 млрд, а в 2024 году превысил €13 млрд. По состоянию на 8 декабря за текущий год объем одобренных сделок составил лишь €8,4 млрд.