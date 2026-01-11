Эксперты ждут снижения дисконта на российскую нефть в 2026 году до $12-15

Аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман отметил, что вопросы дисконта во многом лежат в политической плоскости

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Дисконт на российскую нефть Urals в первом квартале 2026 года может остаться на уровне $20 за баррель и выше, однако затем начнет снижаться и по итогам года составит около $12-15, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В частности, БКС прогнозирует средний дисконт Urals на 2026 год в $13 за баррель (на базисе FOB, стоимость нефти до погрузки), сообщил руководитель центра по аналитике российских акций "БКС мир инвестиций" Кирилл Бахтин.

Как отметил аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, вопросы дисконта во многом лежат в политической плоскости. "В базовом сценарии мы считаем, что рынок может постепенно приспособиться к новым санкциям, как это уже случалось ранее. Это позволит дисконту на сорт Urals опуститься до $13-15 за баррель", - сказал он. При этом, по мнению эксперта, при урегулировании конфликта на Украине дисконт опустится сильнее, хотя его обнуления даже в таком сценарии ждать сложно.

По словам директора по исследованиям института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, в 2026 году дисконты на Urals будут более высокими, чем годом ранее, особенно в первом квартале. "Пока можно ожидать сохранения высоких средних дисконтов (если под ними понимать разницу в ценах FOB в российских портах и CIF в портах Индии) на Urals до конца первого квартала. Дисконт останется близким к $20 за баррель или даже выше. Начиная со второго квартала, при отсутствии новых санкций, дисконты начнут возвращаться к уровню $12-15 за баррель", - добавил он.