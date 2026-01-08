Эксперт Еремкин ждет в РФ рост промышленности и отрасли высоких технологий

Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии считает, что важным драйвером роста экономики России в 2026 году может стать заметное снижение ключевой ставки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Важным драйвером роста экономики России в текущем году может стать заметное снижение ключевой ставки, отдельные сектора - агропромышленный комплекс, финансовый сектор, промышленность и отрасль высоких технологий продемонстрируют рост. Такое мнение ТАСС высказал старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.

"В 2026 году макроэкономическая политика будет находиться в поиске баланса между поддержкой экономики и сдерживанием инфляции. Важным драйвером роста может стать заметное снижение ключевой ставки и соответствующее оживление потребления и кредитования. Отдельные сектора экономики, в особенности успешно реализующие политику импортозамещения и ориентированные как на экспорт, так и на внутренний рынок, продемонстрируют положительную динамику, - отметил он. - Рост ожидается в ряде отраслей сектора промышленности и высоких технологий, в финансовом секторе, в сельском хозяйстве. Увеличение расходов на конечное потребление домохозяйств в 2026 году будет стимулировать положительную динамику в гостиничном секторе и общепите".

Эксперт отметил, что несмотря на то, что экономика находится в фазе управляемого замедления и структурной перестройки с рисками перехода в стагнацию, устойчивость в следующем году будет обеспечена высокими бюджетными расходами, значительными запасами ликвидных средств на счетах компаний и населения, а также ожидаемым смягчением ДКП.