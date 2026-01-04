Эксперты рассказали, как начинать год без налоговых задолженностей

Аналитик финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Лоссян назвал полезным регулярно проверять личный кабинет

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Для того, чтобы не начинать новый год с налоговыми задолженностями, важно наладить процесс мониторинга своих налоговых обязательств: регулярно проверять личный кабинет налогоплательщика, а также заранее поставить уведомление о необходимости уплаты налогов в банковском приложении или календаре. Об этом рассказал ТАСС аналитик финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Лоссян.

"Для того, чтобы не входить в новый год с налоговыми задолженностями, важно систематизировать процесс мониторинга своих обязательств и использовать современные цифровые инструменты. Основным лайфхаком здесь выступает регулярная проверка личного кабинета налогоплательщика или портала "Госуслуги", где информация о начислениях появляется задолго до финального срока оплаты", - сказал он.

По словам эксперта, также полезной привычкой станет настройка автоматических уведомлений в банковских приложениях и установка напоминаний в календаре за две-три недели до 1 декабря - общепринятого срока уплаты имущественных налогов физических лиц. "Такой запас времени позволяет избежать технических сбоев в платежных системах и дает возможность оперативно оспорить некорректные начисления, если они будут обнаружены", - отметил Лоссан.

Кроме того эксперт подчеркнул, что с финансовой точки зрения наиболее рациональной стратегией является заблаговременное формирование денежного резерва, чтобы сумма налога не стала неожиданной нагрузкой на бюджет в конце года. "Эффективным методом считается использование механизма единого налогового платежа (ЕНП), который работает по принципу электронного кошелька: можно вносить небольшие авансовые суммы в течение всего года, и к моменту наступления срока оплаты налоги спишутся автоматически. Если такой вариант не подходит, можно самостоятельно перечислять фиксированный процент от доходов на отдельный накопительный счет", - разъяснил аналитик.

Он подчеркнул, что подобный осознанный подход к планированию расходов исключает риск начисления пеней и позволяет начинать новый календарный год с чистой финансовой историей без лишнего стресса.

О своевременной уплате налогов для бизнеса

Председатель комитета по страхованию "Ассоциации экспортеров и импортеров" Максим Гмыря отметил, что в бизнесе налоги являются прикладной частью финансовой дисциплины.

"Практика показывает, что проблемы с долгами перед бюджетом чаще всего возникают не из-за нехватки денег, а из-за того, что налоговые платежи не встроены в повседневную финансовую логику компании. Когда к ним относятся по остаточному принципу, риски накапливаются незаметно, а в какой-то момент выстреливают сразу блокировками счетов, пенями и штрафами", - сказал он.

По словам эксперта, важным правилом является неприкасаемость "налоговых денег": как только в компанию поступают средства необходимо сразу зарезервировать сумму налога с небольшим запасом. При этом, по его мнению, резервирование налогов не означает, что деньги должны "лежать без движения". Он отметил, что в настоящее время банки предлагают различные депозиты для юридических лиц. "Среднесрочные депозиты часто дают наиболее привлекательные проценты и позволяют не замораживать средства надолго. В итоге компания спокойно готовится к налоговым платежам и параллельно получает дополнительный доход без лишних рисков", - сказал Гмыря.

Также эксперт отметил важность налогового планирования в правовом поле, что является грамотным использованием возможностей, которые уже заложены в законодательстве. "Когда прибыль по итогам года оказывается выше ожиданий, есть смысл заранее подумать о структуре расходов. Закупка материалов и комплектующих, страхование, НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - прим. ТАСС), выплаты сотрудникам, формирование запасов - все это может одновременно снизить налоговую нагрузку и укрепить бизнес. Важно лишь соблюдать баланс, чтобы не создавать затоваривание, не подрывать оборотные средства и не выходить на аномально низкий уровень налогов по сравнению с отраслью", - отметил эксперт.

При этом, по словам эксперта, консультации с аудиторами и налоговыми специалистами помогают увидеть риски заранее, учесть судебную практику и перспективные изменения. "Важно навести порядок внутри самой организации. Персональная материальная ответственность за бухгалтерские и налоговые ошибки, особенно при аутсорсинге, снижает вероятность неприятных сюрпризов. В целом внимательное и спокойное отношение к налогам почти всегда оказывается выгоднее, чем попытки получить сиюминутную выгоду. Цена ошибок в этой сфере слишком высока, чтобы относиться к ним легкомысленно", - заключил эксперт.