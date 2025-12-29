"Калашников" выполнил все контракты по поставке пистолетов Лебедева силовым ведомствам

По итогам года завод значительно нарастил производство пистолетов благодаря слаженной работе всех сотрудников

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" выполнил все годовые контракты по поставке современных 9-мм пистолетов Лебедева силовым ведомствам. Об этом сообщили в концерне.

"Ижевский механический завод (АО "ИМЗ", концерн "Калашников") в полном объеме выполнил годовые контракты по поставкам 9-мм пистолетов Лебедева компактных (ПЛК) заказчикам. Отметим, [что] в текущем году предприятие изготовило и отгрузило это современное ручное короткоствольное стрелковое оружие нескольким силовым ведомствам России", - информировали там.

В концерне отметили, что по итогам 2025 года завод значительно нарастил производство пистолетов Лебедева благодаря слаженной работе всех сотрудников.

Пистолет Лебедева был принят на вооружение в 2021 году, а начиная с 2022 года началось его серийное производство, напомнили в "Калашникове". "ПЛК является первым отечественным образцом короткоствольного оружия в компактном классе, созданным под патрон 9х19 мм", - сказали там.

Габариты пистолета, как подчеркнули в концерне, повышают удобство его скрытого ношения, а наличие органов управления пистолетом с двух сторон упрощает его эффективное применение как правой, так и левой рукой.