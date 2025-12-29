В России начнут маркировать спецодежду

С 1 марта 2026 года средства идентификации будут наноситься в том числе на спасательные жилеты и пояса, производственную спецодежду, ремни из натуральной и искусственной кожи, резиновые перчатки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство России расширяет перечень товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак". Соответствующий документ подписан, он есть в распоряжении ТАСС.

С 1 марта 2026 года средства идентификации будут наноситься в том числе на спасательные жилеты, спасательные пояса, производственную спецодежду, пояса и ремни из натуральной и искусственной кожи, резиновые перчатки, огнестойкую защитную одежду, защитные головные уборы, перчатки, в том числе резиновые, рукавицы и митенки, профессиональные или специально предназначенные для спортивных целей, и другие изделия.

До 31 июля 2026 года производителям, импортерам и продавцам разрешен оборот и вывод из оборота немаркированных товаров, а с 1 августа по 30 ноября 2026 года - только хранение и транспортировка остатков немаркированных товаров.

Решение принято на основании обращений предприятий, выпускающих профессиональную и специальную защитную одежду. Они вынуждены параллельно выстраивать работу с маркированными и немаркированными изделиями, что усложняет процесс и приводит к дополнительным издержкам.