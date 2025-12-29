Торгпред РФ: российский автопром и IT-компании закрепляют места на рынке Вьетнама

Вячеслав Харинов назвал успешным примером локализации производства на территории страны учрежденное в 2019 году автосборочное предприятие "GAZ THANH DAT"

ХАНОЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Продукция российской автомобильной промышленности и IT-сферы последовательно закрепляет свое место на рынке Вьетнама. Об этом заявил торговый представитель России во Вьетнаме Вячеслав Харинов, выступая в понедельник на пресс-конференции в Ханое, посвященной итогам развития российско-вьетнамских отношений в 2025 году.

По его словам, успешным примером локализации российского производства на территории Вьетнама при участии правительств двух стран является учрежденное в 2019 году автосборочное предприятие "GAZ THANH DAT". "Вот уже шесть лет продукция марки "ГАЗ" последовательно и успешно закрепляет свое место на рынке Вьетнама, также предприятие развивает экспорт своей продукции в страны региона", - рассказал Харинов.

Торгпред сообщил, что прорабатывается выход на местный рынок флагмана отечественного легкового автомобилестроения - концерна "Автоваз". "В 2026 году запланирован старт розничных продаж автомобилей Lada во Вьетнаме", - сказал он. Во Вьетнаме будет обеспечено гарантийное обслуживание в соответствии с местными законами и практикой ведущих компаний рынка. Планируется развить сеть сервисных центров Lada во всех 34 провинциях и городах страны с гарантированной поставкой оригинальных запасных частей напрямую от производителя, указал торговый представитель.

Он отметил, что наряду с автомобильной промышленностью весомый потенциал для развития промышленной кооперации у России и Вьетнама имеется в сфере фармацевтической и медицинской промышленности, а также в области информационных технологий.

Вьетнамским руководством информационные и высокие технологии определены как приоритетные направления развития экономики страны. "В данной сфере российским партнерам есть что предложить. Во Вьетнаме внедряется и успешно реализуется ряд высокотехнологичных проектов российских IT-компаний в направлениях кибербезопасности, "Умного города", цифровизации банкинга, цифровых решений для бизнеса, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. Около 40 российских компаний в сфере цифровизации сейчас работают на вьетнамском рынке, реализуя здесь уже полтора десятка проектов", - поделился торгпред.