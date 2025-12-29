Росатом построит вторую ветростанцию в Ростовской области

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Росатом получил разрешение на строительство Вербной ветроэлектростанции (ВЭС) в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

АО "ВетроОГК-3" (входит в контур управления АО "Росатом возобновляемая энергия") получило разрешение администрации Морозовского муниципального района Ростовской области на строительство на территории района Вербной ветроэлектростанции", - говорится в сообщении.

ВЭС будет состоять из 37 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая. Общая установленная мощность станции составит 92,5 МВт.

Первый ветропарк Росатома в Ростовской области - Марченковская ВЭС мощностью 120 МВт - работает в Зимовниковском районе с 2021 года.