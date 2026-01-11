Доля федеральных трасс в нормативном состоянии в 2025 году превысила 74%

Министр транспорта Андрей Никитин добавил, что к 2030 году планируется привести в норматив 85% федеральных трасс и 60% региональных дорог

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Доля федеральных трасс России в надлежащем состоянии по итогам 2025 года составила 74,1%, а региональных дорог - 55,7%, рассказал в интервью ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Один из приоритетов - приведение дорожной сети в норматив. Уже достигнут значительный прогресс: доля федеральных трасс в надлежащем состоянии составляет 74,1%, региональных дорог - 55,7%", - сказал он.

Министр также добавил, что к 2030 году ведомство планирует привести в норматив 85% федеральных трасс и 60% региональных дорог.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что объем строительства, реконструкции и ремонта дорог в России в 2025 году вырос на 14% по сравнению с 2024 годом и составил 28 тыс. км. По его словам, в 2025 году на опережающее финансирование дорожных работ было направлено 201 млрд рублей.