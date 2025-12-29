The Times: Абрамович отказался передать Киеву средства от продажи "Челси"

По информации газеты, бизнесмен намерен игнорировать требования премьер-министра Великобритании Кира Стармера о выделении Украине £1,4 млрд из £2,35 млрд, полученных после продажи клуба

Редакция сайта ТАСС

Роман Абрамович © Артем Геодакян/ ТАСС

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Бизнесмен Роман Абрамович, подпавший под британские санкции, отказался передать Украине средства от продажи английского футбольного клуба "Челси". Об этом в пятницу сообщила газета The Times со ссылкой на адвокатов Абрамовича.

По их информации, бизнесмен намерен игнорировать требования премьер-министра Великобритании Кира Стармера о выделении Киеву £1,4 млрд из £2,35 млрд, полученных после продажи "Челси". Перевод денег останется невозможным до тех пор, пока, по словам юристов, не прекратится судебное преследование со стороны Королевского суда Джерси.

Абрамович был внесен в санкционный список Соединенного Королевства 10 марта 2022 года в связи с событиями на Украине, после чего его активы в Великобритании были заморожены. 24 мая 2022 года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу "Челси" консорциуму бизнесмена Тодда Боэли. Группа американского предпринимателя предложила за клуб £4,25 млрд. Из них £2,5 млрд должно было быть выплачено за сам клуб, еще £1,75 млрд - вложено в его развитие.

25 мая 2022 года британское правительство выдало специальную лицензию, которая позволила Абрамовичу продать принадлежавшую ему команду. Условием выдачи лицензии было то, что сам предприниматель не получит вырученные за клуб деньги. При продаже "Челси" Абрамович пообещал, что средства пойдут "всем жертвам войны на Украине".

Еженедельная газета The Mail on Sunday позднее сообщила со ссылкой на источники, что бизнесмен настаивает на том, чтобы средства от продажи клуба достались как украинцам, так и россиянам, которые пострадали от военных действий. Издание подчеркивало, что передача средств, по всей видимости, невозможна без соответствующего разрешения со стороны Абрамовича.