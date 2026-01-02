Турция сохраняет первое место среди поставщиков мандаринов на российский рынок

В топ также входят ЮАР, Китай, Египет и Марокко

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Турция по данным на конец ноября 2025 года сохраняет первое место среди поставщиков мандаринов на российский рынок, рассказал ТАСС зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"Список ключевых поставщиков мандаринов на российский рынок традиционно возглавляет Турция с долей более 45%", - сказал Леонов.

Кроме того, в топ-поставщиков мандаринов на российский рынок входят ЮАР с долей 14%, Китай (13%), Египет (11%) и Марокко (5%).

Эксперт также рассказал, что по данным на 17 декабря 2025 года средние оптовые цены на мандарины находились на уровне 88,1 руб./кг, что на 3,5% меньше месяца ранее и на 17,4% меньше показателя год назад.