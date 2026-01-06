В России в 2025 году подешевели все овощи "борщевого набора"

Это произошло благодаря хорошему урожаю и усилиям производителей по сдерживанию цен, указал зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Стоимость всех овощей "борщевого набора" в России снизилась в 2025 году, рассказал ТАСС зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"Все овощи "борщевого набора" за год подешевели. <…> Овощи "борщевого набора" подешевели благодаря хорошему урожаю и усилиям производителей по сдерживанию цен", - сказал Леонов.

По данным ассоциации на 15 декабря, больше всего снизились цены на капусту - на 27,7% и на картофель - на 24,2%. В то же время лук подешевел на 18%, свекла - на 15,2%, морковь - на 9%.