Wildberries запустила фирменные отели на зарубежных курортах

Открытие первого отеля в Египте намечено на 15 февраля

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Сервис WB Travel объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) совместно со стратегическим партнером туроператором Fun&Sun запустили фирменные отели на зарубежных курортах. Первый отель откроется в Египте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РВБ.

"Сервис WB Travel компании РВБ вместе со стратегическим партнером туроператором Fun&Sun запустили фирменную отельную концепцию. Первый отель под брендом WB Travel откроется в Египте", - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, открытие первого отеля в Египте намечено на 15 февраля 2026 года. Сейчас в нем проходит обновление жилых корпусов, главного ресторана, лобби и других общественных пространств.

"В рамках концепции особое внимание уделено сервисам для семей с детьми и качеству инфраструктуры. В планах - запуск в 2026 году еще нескольких фирменных отелей WB Travel в Египте и Турции", - добавили в компании.