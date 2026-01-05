Россия в январе - ноябре 2025 года увеличила экспорт продукции АПК в КНР на 14%

Китай остается крупнейшим импортером российского рапсового масла, мороженой рыбы, ракообразных, мяса птицы, говядины, овса, семян льна, гречихи, соевых бобов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Экспорт продукции АПК из России в Китай в январе - ноябре 2025 года увеличился на 14%, до более $6,7 млрд, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".

"По оценкам, за 11 месяцев 2025 года Россия поставила на китайский рынок продукции АПК стоимостью свыше 6,7 млрд долларов. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года объем увеличился на 14%. Таким образом, в 2025 году Китай уверенно сохранял 1-е место среди стран-покупателей отечественного продовольствия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Китай остается крупнейшим импортером российского рапсового масла, мороженой рыбы, ракообразных, мяса птицы, говядины, овса, семян льна, гречихи, соевых бобов. Кроме того, по итогам 2025 года восточноазиатская страна может выйти в лидеры среди импортеров отечественных пищевых субпродуктов свиней, шротов и жмыхов, а также вернуться на 1-ю строчку среди покупателей российского гороха и меда.

В структуре российских поставок аграрной продукции в Китай крупнейшей категорией в 2025 году являлась мороженая рыба. За период с января по ноябрь ее отгрузки выросли на 44% относительно аналогичного прошлогоднего показателя, до $1,3 млрд. Около половины этого объема приходится на мороженый минтай, 18% - треску, 10% - сельдь, 9% - лососевые.

На втором месте - рапсовое масло: за 11 месяцев отгрузки в Китай превысили $1,2 млрд, что на 42% больше того же периода 2024 года. Крабы замыкают топ-3 самых поставляемых из России в Китай продуктов АПК. За 11 месяцев стоимостной объем отгрузок крабов в Китай вырос на 6% и превысил $1 млрд. Подавляющая часть пришлась на живых, свежих и охлажденных крабов.

Также в топ-5 ведущих категорий входит горох, которого за январь - ноябрь 2025 года поставлено из России в Китай на $380 млн (в 2 раза больше аналогичного периода 2024 года), и семена льна (около $370 млн, рост на 57% по сравнению с прошлогодним показателем).

"Наш экспорт в Китай в значительной степени диверсифицирован. Помимо ключевых экспортных категорий, значительный рост в 2025 году продемонстрировали поставки в Китай мяса, рыбного филе, кукурузы, макаронных изделий, молочной сыворотки, крепкого алкоголя, вина. Мы готовы предложить китайским потребителям широкий ассортимент продуктов питания, отвечающих самым строгим стандартам качества и безопасности, а также нацелены на развитие сотрудничества в сфере селекции и генетики, технологий производства, цифровизации АПК, обучении специалистов", - отметил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.

По оценкам "Агроэкспорта", к 2030 году потенциал российского экспорта аграрной продукции в Китай оценивается на уровне более $11 млрд.