"Агроэкспорт": РФ сохранит место среди крупнейших экспортеров рапсового масла

РФ занимает вторую позицию

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россия по итогам 2025 года сохранит второе место в списке крупнейших мировых экспортеров рапсового масла, сообщили ТАСС в федеральном центре "Агроэкспорт".

"Согласно данным мировой статистики, Канада в 2025 году может сохранить за собой первую строчку в рейтинге экспортеров рапсового масла в физическом выражении. Страна только за 9 месяцев 2025 года поставила более 2,3 млн тонн этой продукции. Второе место за Россией, на третьем - Германия", - говорится в сообщении.

Согласно оценкам экспертов, за 11 месяцев 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки более 1,4 млн тонн рапсового масла на сумму почти $1,4 млрд. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 29% в натуральном выражении и на 45% - в стоимостном.

Лидером по закупкам рапсового масла из России является Китай: за 11 месяцев 2025 отгрузки в эту страну превысили $1,2 млрд, что составляет 88% от общего объема экспорта этого вида масложировой продукции в стоимостном выражении. Также, помимо КНР, в пятерку стран-импортеров входят Иран, Норвегия, Тунис и Латвия.

В "Агроэкспорте" напомнили, что максимальный объем российского экспорта рапсового масла зафиксирован в 2023 году, когда объем отгрузок составил около 1,6 млн тонн на сумму более $1,6 млрд.