В Абхазии приостановили повышение цен на электричество для населения до 1 апреля

Для физлиц, потребляющих электроэнергию в бытовых целях при наличии трех фаз оно будет стоить 2 рубля 20 копеек за 1 кВт⋅ч

СУХУМ, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство Абхазии на заседании приняло решение о приостановке запланированного с 1 января 2026 года повышения цен на электричество до 1 апреля. Такое решение было принято в соответствии с поручением президента Абхазии Бадры Гунбы, сообщает Минэнерго.

"Мы понимаем, что в зимний период наше население потребляет больше электроэнергии и считаем целесообразным приостановить для населения повышение тарифов. Эта мера своевременная и полезная для населения", - сказал министр энергетики Батал Мушба на заседании правительства. Члены кабинета министров поддержали Минэнерго и проголосовали за продление действующих в 2025 году тарифов до 1 апреля 2026 года.

С января по конец марта 2026 года плата за свет будет начисляться по ценам 2025 года: для физлиц, потребляющих электроэнергию в бытовых целях при наличии трех фаз - 2 рубля 20 копеек за 1 кВт⋅ч, для физлиц, потребляющих электроэнергию в бытовых целях при наличии одной фазы - 1 рубль 70 копеек за 1 кВт⋅ч.