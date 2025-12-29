В Поморье Севмаш изготовил первый подшипник для ледокола "Ленинград"

Это самое крупное изделие производственно-технического назначения в истории предприятия

АРХАНГЕЛЬСК, 29 декабря. /ТАСС/. Севмаш (входит в ОСК, Северодвинск, Архангельская область) изготовил и отгрузил первый из трех подшипников для ледокола "Ленинград", выпускаемых по заказу Балтийского завода. Это самое крупное изделие производственно-технического назначения в истории предприятия, сообщили в пресс-службе Севмаша.

"Предприятие ОСК Севмаш изготовило и отгрузило первый из трех подшипников для ледокола "Ленинград". Эти изделия верфь выпускает по заказу Балтийского завода. Главный упорный подшипник для ледоколов проекта 22220 спроектирован конструкторским бюро Севмаша. Специалистами предприятия также была разработана программа испытаний. В высоту изделие достигает 2,5 м, общая масса в сборке составляет около 25 т. Это самые крупные изделия производственно-технического назначения в истории Севмаша", - сказано в сообщении.

Комплект для одного судна состоит из трех подшипников. Оставшиеся планируется отгрузить и передать заказчику в начале 2026 года. Предприятие также продолжает работать над подобными изделиями для ледокола "Сталинград". Все детали уже вырезаны из металла, пройден этап предварительной механической обработки. В реализации проекта задействованы более 20 цехов и подразделений Севмаша.