Пассажиропоток аэропорта Калининграда за год вырос на 200 тыс. человек

В 2025 году он принял 5 млн человек

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Аэропорт в Калининграде за год принял 5 млн человек, что на 200 тыс. больше прошлогодних показателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Храброво.

"29 декабря в аэропорту Храброво состоялось особенное событие - впервые в истории аэропорт принял 5-миллионного пассажира. Юбилейным путешественником стала 11 летняя Дарина Эйсфельд, которая летела рейсом авиакомпании Nordwind из Калининграда в Санкт Петербург. Юной пассажирке вручили памятные сувениры и сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес зале аэропорта. В 2024 году Храброво принял 4,8 млн пассажиров", - сказала собеседница агентства.

Калининградская область не имеет прямого сухопутного сообщения с основной территорией страны. Большинство поездок в регион и из него осуществляется авиатранспортом. В области проживают чуть более 1 млн человек. Количество пассажиров, которое обслуживает аэропорт Храброво, растет вместе с турпотоком.

Действующие мощности аэропорта рассчитаны на 5 млн пассажиров в год. Ранее региональные власти сообщали, что магистральная рулежная дорожка Храброво обеспечивает 16 взлето-посадок в час. С учетом роста пассажиропотока, по их оценкам, ее возможности нужно увеличить в два раза.