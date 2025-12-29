Глава УК "Первая": ключевая ставка ЦБ может быть снижена до 12% годовых к концу 2026

Первая половина 2026 года продолжит тенденции 2025 года, на финансовом рынке будут доминировать долговые инструменты - облигации, денежный рынок, отметил Андрей Бершадский

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ключевая ставка Банка России может быть снижена до 12% годовых к концу 2026 года. Такой прогноз в интервью ТАСС озвучил глава УК "Первая" Андрей Бершадский.

"Мы ожидаем постепенного, неагрессивного, но тем не менее снижения ключевой ставки. Скорее, с ускорением этой динамики в первой половине года. Наш базовый прогноз на конец следующего года - 12%", - отметил он.

При этом, по словам Бершадского, первая половина 2026 года продолжит тенденции 2025 года, на финансовом рынке будут доминировать долговые инструменты - облигации, денежный рынок.

"Снижение ключевой ставки может стать катализатором, в том числе, и для рынка акций. Потому что все-таки стоимость долга - это важный фактор, который встраивается в финансовую модель компании. Поэтому реальное удешевление кредита будет позитивно сказываться на рынке акций тоже", - заключил Бершадский.