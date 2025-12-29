Авиакомпания "Россия" внедрила инструмент прогнозируемого управления авиапарком

Модуль Интеллектуального Шедулирования Авиарейсов позволяет автоматизировать процесс назначения воздушных судов на рейсы с учетом технических особенностей каждого самолета и сети маршрутов, отметил генеральный директор перевозчика Ян Бург

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", внедрила уникальный инструмент прогнозируемого управления авиапарком - Модуль Интеллектуального Шедулирования Авиарейсов (МИША), сообщил журналистам генеральный директор перевозчика Ян Бург.

"Первый эффект - экономия фонда оплаты труда, высвободившимися специалистами мы закрыли потребности компании в других производственных задачах. Второй эффект - уход от ошибок при планировании самолетов и от потенциальных затрат. Например, теперь самолет, на котором после рейса необходимо выполнить техническое обслуживание, не полетит в тот аэропорт, где не смогут его обслужить. Третье - это ускоренное восстановление расписания и, соответственно, времени ожидания гостей при выходе из сбойной ситуации, связанной, например с погодными условиями", - рассказал он об эффектах внедрения системы для авиакомпании.

Как сообщили в авиакомпании, МИША позволяет автоматизировать процесс назначения воздушных судов на рейсы с учетом технических особенностей каждого самолета и сети маршрутов. Это особенно актуально для работы авиакомпании в повседневной деятельности и в потенциально сбойных ситуациях.

Система пилотировалась с середины июля 2025 года, по результатам чего работа диспетчера полностью заменена на автоматизированную расстановку и переназначение воздушных судов для всех рейсов в горизонте 3-10 дней без участия персонала. Так, сейчас расстановка 2 500 рейсов для всего авиапарка осуществляется в среднем за 5 минут, при этом система в автоматическом режиме на 24/7 отслеживает эксплуатационные ограничения и в течение 30-60 секунд самостоятельно осуществляет корректировку графика оборота парка с уведомлением всех заинтересованных служб.

В авиакомпании "Россия" отмечают, что для пассажира это означает меньшее количество задержек и оперативное восстановление расписания в случае возможной массовой отмены рейсов. Там прогнозируют, что система позволит сократить время ожидания пассажиров в случае массовых сбоев в 1,5-2 раза. В предстоящие новогодние каникулы в авиакомпании также ждут ощутимый позитивный эффект от использования МИША.