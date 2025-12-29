ЦБ: кредитование компаний в IV квартале продолжило расти высокими темпами

Увеличение наблюдалось по широкому кругу заемщиков, отметили в Банке России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Корпоративное кредитование в четвертом квартале 2025 года продолжило рост. Увеличение наблюдалось по широкому кругу заемщиков, что указывает на растущий спрос со стороны бизнеса. Об этом говорится в материалах регулятора.

"Корпоративное кредитование в IV квартале 2025 г. продолжало расти высокими темпами (выше, чем в первом полугодии 2025 года). Рост наблюдался по широкому кругу заемщиков, что свидетельствует об увеличении спроса на кредит со стороны компаний", - отмечается в документе.

По итогам года рост банковских требований к организациям может превысить верхнюю границу октябрьского прогноза. В то же время кредитование населения, согласно оценкам, сложится вблизи нижней границы прогнозного диапазона.

Согласно октябрьскому прогнозу, по итогам 2025 года требования к организациям вырастут на 10-13%, к населению - на 1-4%.