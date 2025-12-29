ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Новый год и Рождество
Елка желаний
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнесДинамика ключевой ставки Центробанка

ЦБ считает неоправданным сохранение высокой ключевой ставки до марта

Это может привести к чрезмерному охлаждению экономики
Редакция сайта ТАСС
29 декабря, 13:01
© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сохранение ключевой ставки на текущем высоком уровне в течение еще нескольких месяцев в условиях замедления роста российской экономики может оказаться неоправданным и привести к чрезмерному охлаждению. Такой тезис содержится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

Читайте также

Главная цифра в экономике: Центробанк снизил ключевую ставку до 16%

"Сохранение ключевой ставки на текущем высоком уровне в течение нескольких месяцев (до марта) в условиях замедления роста экономики может оказаться неоправданным, привести к чрезмерному ее охлаждению и существенному отклонению инфляции вниз от цели в дальнейшем", - отмечается в документе. 

РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка