ЦБ считает неоправданным сохранение высокой ключевой ставки до марта

Это может привести к чрезмерному охлаждению экономики

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сохранение ключевой ставки на текущем высоком уровне в течение еще нескольких месяцев в условиях замедления роста российской экономики может оказаться неоправданным и привести к чрезмерному охлаждению. Такой тезис содержится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

"Сохранение ключевой ставки на текущем высоком уровне в течение нескольких месяцев (до марта) в условиях замедления роста экономики может оказаться неоправданным, привести к чрезмерному ее охлаждению и существенному отклонению инфляции вниз от цели в дальнейшем", - отмечается в документе.