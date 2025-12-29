ЦБ считает неоправданным сохранение высокой ключевой ставки до марта
29 декабря, 13:01
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сохранение ключевой ставки на текущем высоком уровне в течение еще нескольких месяцев в условиях замедления роста российской экономики может оказаться неоправданным и привести к чрезмерному охлаждению. Такой тезис содержится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Сохранение ключевой ставки на текущем высоком уровне в течение нескольких месяцев (до марта) в условиях замедления роста экономики может оказаться неоправданным, привести к чрезмерному ее охлаждению и существенному отклонению инфляции вниз от цели в дальнейшем", - отмечается в документе.