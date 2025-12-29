ЦБ: влияние роста импортных пошлин на экономику оказалось слабее ожиданий

Вместе с тем неопределенность, связанная с усилением торговых противоречий, по прежнему высокая, и риск ухудшения экономической ситуации в мире сохраняется, сообщили в Банке России

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Негативное влияние повышения импортных пошлин на мировую экономику оказалось слабее, чем ожидалось. Об этом говорится в "Резюме обсуждения ключевой ставки", опубликованном Банком России.

"Участники обсуждения отметили, что негативное влияние повышения импортных пошлин на мировую экономику оказалось слабее, чем ожидалось. Этому способствовало несколько факторов", - отмечается в документе.

Во-первых, по данным ЦБ, эффективная тарифная ставка в США оказалась ниже анонсированной - из-за исключений по отдельным товарным группам и перестройки географических цепочек поставок. "Во-вторых, улучшились деловые настроения в мире после взаимных торговых послаблений между США и Китаем. Вместе с тем неопределенность, связанная с усилением торговых противоречий, по прежнему высокая, и риск ухудшения экономической ситуации в мире сохраняется", - подчеркивается в документе.